Графический планшет XP-Pen Deco Pro Small
Код товара : УТ-00035781
Артикул : DecoPro_S
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Питание
USB 5В
Клавиши ExpressKey
есть, 8
Другие характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Комплектация
перо PA1, чехол-держатель для пера, 8 сменных наконечников, кабель USB - USB-C, переходник на USB-C, переходник на USB micro B, перчатка, инструкция
Размеры товара
35 х 20 х 16.5 см (наименьшая толщина 7 мм)
Экран
Рабочая поверхность
23 х 13 см
Мультисенсорная технология
Есть
Степени давления
8192
Перо
Xp-Pen PA1
Технология
электромагнитный резонанс
Описание
Deco Pro – новая серия графических планшетов от XP-Pen, относящаяся к верхнему, «премиум»-сегменту. Отличительные особенности: продвинутая эргономика и качество изготовления. Deco Pro выполняются в алюминиевом корпусе, который не скрипит и не ломается при попытке согнуть, а также просто хорошо выглядит на рабочем столе. У планшета имеется 8 клавиш быстрого доступа и двойное колесо: с механическим вращением и сенсорным управлением. Верхняя поверхность колеса работает как небольшой тач-пад с распознаванием одиночных касаний и жестов: его можно использовать, к примеру, для увеличения или перетаскивания изображения. Диск работает бесшумно – это может быть важно при работе в офисных open space пространствах.
Перо PA1 также частично выполнено из алюминия, но в остальном не отличается от других современных перьев XP-Pen: оно поддерживает до 8192 уровней нажатия, обладает эргономичной формой с небольшим утолщением у наконечника, а также распознает наклон: до 60°.
Одной из новых возможностей является поддержка телефонов и планшетов на базе Android – от версии 6.0 и выше. Вы можете использовать бесплатное родное приложение Deco Draw (работает только с горизонтальной ориентацией экрана), а также приложения других разработчиков: Autodesk Sketch, MediBang Paint, ArtRage Oils и другие (работают только с вертикальной ориентацией экрана). Deco Pro подключается к Android-устройству по USB кабелю, в комплекте есть переходники для USB micro и USB Type-C. Поддерживаются не все функции: в частности, не работает функционал диска и клавиш, но ввод с учетом силы нажатия есть.
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