Описание

Deco Pro – новая серия графических планшетов от XP-Pen, относящаяся к верхнему, «премиум»-сегменту. Отличительные особенности: продвинутая эргономика и качество изготовления. Deco Pro выполняются в алюминиевом корпусе, который не скрипит и не ломается при попытке согнуть, а также просто хорошо выглядит на рабочем столе. У планшета имеется 8 клавиш быстрого доступа и двойное колесо: с механическим вращением и сенсорным управлением. Верхняя поверхность колеса работает как небольшой тач-пад с распознаванием одиночных касаний и жестов: его можно использовать, к примеру, для увеличения или перетаскивания изображения. Диск работает бесшумно – это может быть важно при работе в офисных open space пространствах.

Перо PA1 также частично выполнено из алюминия, но в остальном не отличается от других современных перьев XP-Pen: оно поддерживает до 8192 уровней нажатия, обладает эргономичной формой с небольшим утолщением у наконечника, а также распознает наклон: до 60°.

Одной из новых возможностей является поддержка телефонов и планшетов на базе Android – от версии 6.0 и выше. Вы можете использовать бесплатное родное приложение Deco Draw (работает только с горизонтальной ориентацией экрана), а также приложения других разработчиков: Autodesk Sketch, MediBang Paint, ArtRage Oils и другие (работают только с вертикальной ориентацией экрана). Deco Pro подключается к Android-устройству по USB кабелю, в комплекте есть переходники для USB micro и USB Type-C. Поддерживаются не все функции: в частности, не работает функционал диска и клавиш, но ввод с учетом силы нажатия есть.