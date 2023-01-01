Описание

Умный чип X3 открывает третью главу стилусов XP-Pen – эпоху умных чипов. За счет значительного улучшения конструкции и эффективности стилус гарантирует естественность рисования.

Более чуткий: чувствительность IAF выше в 10 раз

Новый умный чип X3 аккуратно распознает электромагнитные сигналы ручки и превращает их в цифровые сигналы, повышая точность передачи. За счет этого чувствительность IAF увеличивается в 10 раз* – достаточно нажима с усилием всего 3 грамма. Перо распознает 8192 уровней нажатия и наклоны до 60°.

Более реалистичный: короткий ход наконечника

За счет умного чипа X3 привычную пружинистую конструкцию стилуса заменил мощный интеллектуальный алгоритм. В результате продольный ход наконечника по сравнению с прошлыми моделями сократился наполовину (до 0.6 мм). Это сокращает движения вниз-вверх при каждом штрихе, снижает нагрузку на кисть и приближает стилус к классическому карандашу или шариковой ручке.

Срок службы стилуса увеличился вдвое

За счет продвинутого дизайна с умным чипом X3 и удаления громоздкой пружины внутренняя конструкция стилуса была значительно улучшена. По сравнению с прошлым поколением срок службы стилуса увеличился в 2 раза.

Более точное позиционирование

Цифровая передача сигнала позволяет рисовать без задержки и прерывания линий. Вы не пропустите ни один штрих.

Элегантный корпус с противоударной защитой:

При создании планшета был использован процесс литья под давлением в два цвета. Молдинг создает гладкую и изящную поверхность с привлекательной формой и естественно закругленными краями. Прорезиненный материал по краям в сочетании с износостойкой и ударопрочной конструкцией обеспечивает всестороннюю защиту от случайных повреждений.

8 горячих клавиш

Восемь горячих клавиш можно настроить в соответствии с необходимыми сочетаниями для различных команд, заменяя, таким образом, клавиатуру компьютера. Тактильно ощутимые выступы на клавишах позволяют быстро вслепую определить правильную даже в темноте, помогая ускорить рабочий процесс.

Впечатляющая совместимость

Графические планшеты Deco L и Deco LW поддерживают операционные системы Windows, Mac, Android, Chrome OS и Linux. Они работают с большинством программ для рисования, включая Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, GIMP, Krita, MediBang Paint, FireAlpaca, Blender и многие другие. Такая совместимость расширяет ваши творческие горизонты!