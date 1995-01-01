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    Графический планшет XP-Pen Deco Fun Large, синий (25х16 см) (уцененный)

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076281

    Артикул : DecoFunL_BE (у)

    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)
    • Deco Fun Large, синий (25х16 см)

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    Причина уценки:

    Повреждена упаковка

    9%

    4 390 ₽

    3 999 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    XP-Pen Deco Fun – это простой и доступный графический планшет для творчества и игр. Выпускается в 3 размерах и 4 цветовых вариантах. Версия Large обладает самой большой площадью рабочей поверхности, что позволяет совершать более тонкие, более аккуратные движения пером. Deco Fun совместим с операционными системами Windows и MacOS, Chrome OS, Linux, а также с мобильными устройствами на базе Android. Он поддерживает большинство программ для цифровой работы, дистанционного обучения, рисования и анимации, включая Microsoft Office, Zoom, Skype, Adobe Photoshop, SAI и другие. 

    Рисуй и твори
    Deco Fun поддерживает 8192 уровней чувствительности к нажатию и функцию распознавания наклона пера до 60° (работает с определенными кистями). Если вы делаете наброски, раскрашиваете, занимаетесь дизайном или другой творческой работой - он отлично справится! 

    Дистанционное обучение и работа в команде
    На онлайн-встрече Deco Fun позволит эффективно доносить идеи, делая наброски писать или рисовать на общей доске - используя графики, линии и комментарии. Это эффективный способ донести ваши мысли до учащихся, коллег, партнеров и клиентов. Кроме того, вы можете использовать Deco Fun для цифровой подписи контрактов и других документов. Скорее попробуете новый инструмент с новыми возможностями!

    Играйте и попадайте в рейтинги
    С Deco Fun вы можете играть в osu! быстро и точно. Deco Fun поможет вам лучше следовать ритму, поднять свои результаты и попасть в рейтинг! 

    Комплектация:

    • графический планшет Deco Fun Pen
    • стилус P01
    • 10 наконечников для пера
    • инструмент для замены наконечников
    • кабель USB-C
    • краткое руководство пользователя
    • гарантийный талон
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.