Описание

XP-Pen Deco Fun – это простой и доступный графический планшет для творчества и игр. Выпускается в 3 размерах и 4 цветовых вариантах. Версия Large обладает самой большой площадью рабочей поверхности, что позволяет совершать более тонкие, более аккуратные движения пером. Deco Fun совместим с операционными системами Windows и MacOS, Chrome OS, Linux, а также с мобильными устройствами на базе Android. Он поддерживает большинство программ для цифровой работы, дистанционного обучения, рисования и анимации, включая Microsoft Office, Zoom, Skype, Adobe Photoshop, SAI и другие.

Рисуй и твори

Deco Fun поддерживает 8192 уровней чувствительности к нажатию и функцию распознавания наклона пера до 60° (работает с определенными кистями). Если вы делаете наброски, раскрашиваете, занимаетесь дизайном или другой творческой работой - он отлично справится!

Дистанционное обучение и работа в команде

На онлайн-встрече Deco Fun позволит эффективно доносить идеи, делая наброски писать или рисовать на общей доске - используя графики, линии и комментарии. Это эффективный способ донести ваши мысли до учащихся, коллег, партнеров и клиентов. Кроме того, вы можете использовать Deco Fun для цифровой подписи контрактов и других документов. Скорее попробуете новый инструмент с новыми возможностями!

Играйте и попадайте в рейтинги

С Deco Fun вы можете играть в osu! быстро и точно. Deco Fun поможет вам лучше следовать ритму, поднять свои результаты и попасть в рейтинг!

Комплектация: