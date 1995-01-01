Графический планшет XP-Pen Deco Fun Large, синий (25х16 см) (уцененный)
Код товара : УТ-00076281
Артикул : DecoFunL_BE (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
4 390 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
XP-Pen Deco Fun – это простой и доступный графический планшет для творчества и игр. Выпускается в 3 размерах и 4 цветовых вариантах. Версия Large обладает самой большой площадью рабочей поверхности, что позволяет совершать более тонкие, более аккуратные движения пером. Deco Fun совместим с операционными системами Windows и MacOS, Chrome OS, Linux, а также с мобильными устройствами на базе Android. Он поддерживает большинство программ для цифровой работы, дистанционного обучения, рисования и анимации, включая Microsoft Office, Zoom, Skype, Adobe Photoshop, SAI и другие.
Рисуй и твори
Deco Fun поддерживает 8192 уровней чувствительности к нажатию и функцию распознавания наклона пера до 60° (работает с определенными кистями). Если вы делаете наброски, раскрашиваете, занимаетесь дизайном или другой творческой работой - он отлично справится!
Дистанционное обучение и работа в команде
На онлайн-встрече Deco Fun позволит эффективно доносить идеи, делая наброски писать или рисовать на общей доске - используя графики, линии и комментарии. Это эффективный способ донести ваши мысли до учащихся, коллег, партнеров и клиентов. Кроме того, вы можете использовать Deco Fun для цифровой подписи контрактов и других документов. Скорее попробуете новый инструмент с новыми возможностями!
Играйте и попадайте в рейтинги
С Deco Fun вы можете играть в osu! быстро и точно. Deco Fun поможет вам лучше следовать ритму, поднять свои результаты и попасть в рейтинг!
Комплектация:
- графический планшет Deco Fun Pen
- стилус P01
- 10 наконечников для пера
- инструмент для замены наконечников
- кабель USB-C
- краткое руководство пользователя
- гарантийный талон