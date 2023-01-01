Графический планшет XP-Pen Deco 03 (25 х 16 см)
Код товара : УТ-00024336
Артикул : Deco03
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Беспроводное подключение
Bluetooth
Диск Touch Ring
Есть
Питание
USB 5В, от ПК (встроенный аккумулятор)
Клавиши ExpressKey
6 клавиш, программируются
Другие характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Комплектация
перо P05, 8 сменных наконечников, футляр / держатель для пера, кабель USB-С, перчатка, руководство
Размеры товара
35.5 х 22 х 8 мм
Вес
635 г
Экран
Рабочая поверхность
25.4 х 16 см
Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду)
266
Соотношение сторон
16:9
Степени давления
8192
Перо
Xp-Pen P05
Технология
Электромагнитный дигитайзер
Описание
Модель 2018 года. Deco 03 - это большой графический планшет для рисования, ретуши, письма от руки и тому подобной работы со стилусом. Площадь активной поверхности: 25.4 х 16 мм. Новый стилус P05 распознает 8192 уровня нажатия (батарейки для стилуса не требуются). Повышена скорость работы сенсорной панели: с 230 до 266 считываний в секунду. Планшет работает как с проводным, так и с беспроводным подключением 6 программируемых кнопок и диск для зуммирования ускоряют рабочий процесс. Для удобства переноски стилус и все мелкие принадлежности (USB приемник, сменные наконечники) складываются внутрь футляра.
Устройства XP-Pen все более приближаются к планшетам Wacom по эргономике и удобству работы, не говоря о соотношении цены и качества, где перевес явно на стороне первых. Планшеты XP-Pen совместимы с операционными системами Windows 7, 8, 10 и Mac OS от 10.8 и выше, они также поддерживаются всеми основными разработчиками ПО: Adobe, Autodesk, Corel, ZBrush и т.д.