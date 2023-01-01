Описание

Модель 2018 года. Deco 03 - это большой графический планшет для рисования, ретуши, письма от руки и тому подобной работы со стилусом. Площадь активной поверхности: 25.4 х 16 мм. Новый стилус P05 распознает 8192 уровня нажатия (батарейки для стилуса не требуются). Повышена скорость работы сенсорной панели: с 230 до 266 считываний в секунду. Планшет работает как с проводным, так и с беспроводным подключением 6 программируемых кнопок и диск для зуммирования ускоряют рабочий процесс. Для удобства переноски стилус и все мелкие принадлежности (USB приемник, сменные наконечники) складываются внутрь футляра.

Устройства XP-Pen все более приближаются к планшетам Wacom по эргономике и удобству работы, не говоря о соотношении цены и качества, где перевес явно на стороне первых. Планшеты XP-Pen совместимы с операционными системами Windows 7, 8, 10 и Mac OS от 10.8 и выше, они также поддерживаются всеми основными разработчиками ПО: Adobe, Autodesk, Corel, ZBrush и т.д.