Графический планшет XP-Pen Deco 01 v2, 25 х 16 cм
Код товара : УТ-00039160
Артикул : Deco01v2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Питание
USB 5В, от ПК (встроенный аккумулятор)
Клавиши ExpressKey
8 клавиш, программируются
Другие характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Комплектация
перо P05, 8 сменных наконечников, подставка для пера, кабель USB, перчатка, OTG адаптер USB-C, OTG адаптер USB Micro B, руководство
Вес
600 г
Экран
Рабочая поверхность
25.4 х 16 см
Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду)
200
Соотношение сторон
16:9
Степени давления
8192
Перо
Xp-Pen P05
Технология
Электромагнитный дигитайзер
Описание
Усовершенствованная версия оригинального Deco 01: новое эргономичное перо с распознаванием наклона и возможность подключать планшет к устройствам на базе Android (от 6.0 и выше). Классический планшет для рисования, ретуши, письма от руки и тому подобной работы со стилусом. Площадь активной поверхности: 25.4 х 16 см. Планшет распознает 8192 уровня нажатия, батарейки для стилуса не требуются. 8 программируемых кнопок позволяют ускорить рабочий процесс. Планшет тонкий (всего 8 мм) и легкий. Твердая матовая поверхность предотвращает появление царапин без необходимости использовать специальные защитные пленки. Светящиеся индикаторы границ сенсорной зоны позволяют работать даже в темноте.
Устройства XP-Pen все более приближаются к планшетам Wacom по эргономике и удобству работы, не говоря о соотношении цены и качества, где перевес явно на стороне первых. Планшеты XP-Pen совместимы с операционными системами Windows 7, 8, 10 и Mac OS от 10.8 и выше, они также поддерживаются всеми основными разработчиками ПО: Adobe, Autodesk, Corel, ZBrush и т.д.