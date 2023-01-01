Описание

Усовершенствованная версия оригинального Deco 01: новое эргономичное перо с распознаванием наклона и возможность подключать планшет к устройствам на базе Android (от 6.0 и выше). Классический планшет для рисования, ретуши, письма от руки и тому подобной работы со стилусом. Площадь активной поверхности: 25.4 х 16 см. Планшет распознает 8192 уровня нажатия, батарейки для стилуса не требуются. 8 программируемых кнопок позволяют ускорить рабочий процесс. Планшет тонкий (всего 8 мм) и легкий. Твердая матовая поверхность предотвращает появление царапин без необходимости использовать специальные защитные пленки. Светящиеся индикаторы границ сенсорной зоны позволяют работать даже в темноте.

Устройства XP-Pen все более приближаются к планшетам Wacom по эргономике и удобству работы, не говоря о соотношении цены и качества, где перевес явно на стороне первых. Планшеты XP-Pen совместимы с операционными системами Windows 7, 8, 10 и Mac OS от 10.8 и выше, они также поддерживаются всеми основными разработчиками ПО: Adobe, Autodesk, Corel, ZBrush и т.д.