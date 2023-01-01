Описание

Новый дисплей сделан без зазора между собственно монитором и защитным стеклом, что значительно снижает параллакс (расхождение между наконечником пера и положением курсора, здесь практически отсутствует). Снижены и блики. Стекло покрыто матовой защитной пленкой, которая по текстуре напоминает бумагу.

Дисплей передает 88% цветовой гаммы NTSC и более 91% Adobe RGB – отличные показатели для этого ценового сегмента. Разрешение Full HD 1080р, вполне достаточно для экрана на 13 дюймов. Улучшена форма пера – прежняя большая напоминала карандаш (граненая), новая – цилиндрическая, с эргономичным утолщением. Кроме того, добавлена чувствительность пера к наклону. Время отклика составляет 14 мс (задержка может увеличиваться в зависимости от используемого ПО, выбранной и мощности вашего компьютера).

Планшет поддерживает все популярные графические редакторы, включая Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender 3D и многие другие.

Из других изменений: число клавиш быстрого доступа увеличено с 6 до 8, а вместо тач-полоски поставлен физический диск, на который можно назначить разные параметры по своему вкусу. В комплекте с планшетом теперь идет пластиковая подставка с регулируемым наклоном.