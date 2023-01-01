Графический монитор-планшет XP-Pen Artist 13.3 Pro, 13.3" FHD IPS
Код товара : УТ-00037485
Артикул : Artist13.3PRO
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Диск Touch Ring
Есть
Питание
5В 2А (от ПК или от сетевого адаптера)
Другие характеристики
Вес (брутто), г
1.100
Комплектация
планшет, подставка, перо PA2, 8 сменных наконечников, чехол для пера, кабель USB 3 в 1, салфетка, удлинительный USB кабель, перчатка для рисования, адаптер, инструкция
Размеры товара
39 х 24.9 х 1.3 см
Экран
Рабочая поверхность
25.6 х 14.4 см
Угол обзора
178°
Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду)
200
Цветовая гамма
88% NTSC, 91% Adobe RGB
Контрастность
1000:1
Соотношение сторон
16:9
Яркость, кд/м2
200
Степени давления
8192
Перо
Xp-Pen PA2
Технология
ЖК IPS
Описание
Новый дисплей сделан без зазора между собственно монитором и защитным стеклом, что значительно снижает параллакс (расхождение между наконечником пера и положением курсора, здесь практически отсутствует). Снижены и блики. Стекло покрыто матовой защитной пленкой, которая по текстуре напоминает бумагу.
Дисплей передает 88% цветовой гаммы NTSC и более 91% Adobe RGB – отличные показатели для этого ценового сегмента. Разрешение Full HD 1080р, вполне достаточно для экрана на 13 дюймов. Улучшена форма пера – прежняя большая напоминала карандаш (граненая), новая – цилиндрическая, с эргономичным утолщением. Кроме того, добавлена чувствительность пера к наклону. Время отклика составляет 14 мс (задержка может увеличиваться в зависимости от используемого ПО, выбранной и мощности вашего компьютера).
Планшет поддерживает все популярные графические редакторы, включая Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender 3D и многие другие.
Из других изменений: число клавиш быстрого доступа увеличено с 6 до 8, а вместо тач-полоски поставлен физический диск, на который можно назначить разные параметры по своему вкусу. В комплекте с планшетом теперь идет пластиковая подставка с регулируемым наклоном.