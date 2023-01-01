Универсальная офисная бумага, оптимальное соотношение цены и качества. Подходит для всех видов техники: копировальных аппаратов, струйных и лазерных принтеров. Подходит для двусторонней печати. Высокое качество печати гарантировано. 5 пачек по 500 листов в коробке.