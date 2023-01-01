Офисная бумага Xerox Office A4, 80 г, 500 листов (421L91820)
Код товара : УТ-00058718
Артикул : 421L91820
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Описание
Универсальная офисная бумага, оптимальное соотношение цены и качества. Подходит для всех видов техники: копировальных аппаратов, струйных и лазерных принтеров. Подходит для двусторонней печати. Высокое качество печати гарантировано.
- Формат бумаги: A4
- Плотность: 80 г/м²
- Яркость: 110 ± 1.5
- Количество листов в пачке: 500