Калибратор монитора X-RITE Eye-one Display Pro (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069736
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n169
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости.
19 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Код товара: 134736
Калибратор монитора X-RITE Eye-one Display Pro
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: на фото
Гарантия 90 дней.