Фоторамка Walther 10x15 см S.Germain, полирезин, белая
Код товара : УТ-00052297
Артикул : QS015W
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полирезин
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка Walther S.Germain для фотографии формата 10х15 см. Резной багет в барочном стиле выполнен из полирезина (полимерный материал из смеси каменной крошки со смолой и красителями, похожий на керамику или камень) и покрыт белой матовой краской. Рамка оснащена ножкой для расположения на столе или книжной полке. Минеральное стекло. Поставляется в картонной коробке.
Рамки Walther выпускаются немецкой компанией Walther Design GmbH & Co на протяжении уже более 80 лет. Продукция Walther является образцом современного европейского дизайна, модельный ряд регулярно обновляется.