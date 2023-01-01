Фотоальбом Walther 22 x 16 см 40 страниц Fun, светло-серый
Код товара : УТ-00043187
Артикул : FA207D
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Уголки
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Традиционный альбом без кармашков, подходит для вклеивания фотографий любых размеров. Обложка из текстурированной бумаги, монотонного цвета, в центре расположено окошко 6х6 см для фотографии или рисунка. Минималистичный современный дизайн. Размер страницы: приблизительно 20 х 15 см. Белые листы из плотной бумаги со вставками из пергамина (кальки).
Традиционные альбомы открывают простор для фантазии: здесь можно приклеивать фотографии разных размеров, делать коллажи, добавлять вырезки, наклейки и прочие украшения. Такой альбом оформлять сложнее, но зато потом он будет радовать вас и ваших наследников десятилетиями. Не забывайте использовать специальный клей или клейкие уголки – обычный универсальный клей может испортить изображение из-за своего агрессивного химического состава.