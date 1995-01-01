Традиционный фотоальбом 26х25 см с 50 черными картонными страницами для вклеивания фотографий, рисунков, журнальных вырезок и различных украшений. Страницы проложены белыми защитными вставками из пергамина (кальки), которые предотвращают слипание фотографий. Обложка выполнена в контрастном сочетании светло-серого и черного цвета, из льняной ткани с прострочкой по периметру. В окошко на лицевой стороне можно вставить ваше личное фото. Картон страниц не содержит кислот, поэтому сохранности ваших снимков ничего не угрожает. Дополнительно предусмотрены кармашки для CD-диска и фотопленки в нарезке.