Фотоальбом Walther Bloomy, 13x18 см 40 фото
Код товара : УТ-00062699
Артикул : MA531
490 ₽
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Характеристики
Описание
Мини-альбом на 40 фотографий формата 13х18 см. Обложка с изображениями цветов– картонный лист в пластиковом кармане, несколько вариантов в ассортименте, лист можно извлечь и заменить на личное фото или картинку. Страницы выполнены из пластика.