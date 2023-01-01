Мини-альбом на 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка с изображениями коктейлей со льдом – картонный лист в пластиковом кармане, несколько вариантов в ассортименте, лист можно извлечь и заменить на личное фото или картинку. Страницы выполнены из пластика.