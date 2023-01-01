Фотоальбом Walther 300 фото 10 x 15 см, Fun, с окошком (4 цвета)
Код товара : УТ-00007705
Артикул : ME111
2 790 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом с кармашками для 300 фотографий формата 10х15 см. Бумажные страницы с местами для подписи. Окошко на обложке для установки личной фотографии. 4 цветовых варианта обложки.