Фотоальбом Walther 10x15 см 200 фото Fun Trend (ME-110)
Код товара : УТ-00004355
Артикул : ME-110
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Описание
Фотоальбом для 200 фотографий формата 10х15, белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками и местами для подписи. Обложка бумажная, несколько ярких цветов на выбор, с окошком для личной фотографии на лицевой стороне. Есть кармашек для CD / DVD диска.