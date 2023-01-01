Фотоальбом для 200 фотографий формата 10х15, белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками и местами для подписи. Обложка бумажная, несколько ярких цветов на выбор, с окошком для личной фотографии на лицевой стороне. Есть кармашек для CD / DVD диска.