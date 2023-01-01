Фотоальбом Walther 10x15 см 200 фото Fun бежевый
Код товара : УТ-00071317
Артикул : ME-110-E
1 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Фотоальбом для 200 фотографий формата 10х15. Твердая обложка из плотного текстурированного картона, белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками и местами для подписи скреплены книжным переплетом. На обложке вырезано окошко, в которое можно разместить свою фотографию или рисунок. Есть кармашек для CD / DVD диска или нарезанной фотопленки.