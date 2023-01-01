Фотоальбом для 200 фотографий формата 10х15. Твердая обложка из плотного текстурированного картона, белые бумажные страницы с пластиковыми кармашками и местами для подписи скреплены книжным переплетом. На обложке вырезано окошко, в которое можно разместить свою фотографию или рисунок. Есть кармашек для CD / DVD диска или нарезанной фотопленки.