Фотоальбом Walther 10x15 40 фото Lama
Код товара : УТ-00062040
Артикул : MA525
390 ₽
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Характеристики
Описание
Мини-альбом Lama с кармашками для 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка иллюстрирована рисунками с милыми ламами. В альбоме присутствует 1 страница-вкладыш для подписи. Обложка выполнена из плотного картона, закрытого прозрачным пластиком. При желании картонную часть можно извлечь и заменить на личную фотографию или обложку собственного дизайна. Страницы черные, выполнены из пластика с мягкой подкладкой, скреплены термосваркой. 4 варианта дизайна в ассортименте.