Мини-альбом Lama с кармашками для 40 фотографий формата 10х15 см. Обложка иллюстрирована рисунками с милыми ламами. В альбоме присутствует 1 страница-вкладыш для подписи. Обложка выполнена из плотного картона, закрытого прозрачным пластиком. При желании картонную часть можно извлечь и заменить на личную фотографию или обложку собственного дизайна. Страницы черные, выполнены из пластика с мягкой подкладкой, скреплены термосваркой. 4 варианта дизайна в ассортименте.