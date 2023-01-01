Фотоальбом Walther 10x15 40 фото Cocktail Time
Код товара : УТ-00062041
Артикул : MA527
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Мини-альбом Cocktail Time с кармашками для 40 фотографий формата 10х15 см. Хорошо подходит для тематической подборки снимков с вечеринки или из отпуска. В альбоме присутствует 1 страница-вкладыш для подписи. Обложка выполнена из плотного картона, закрытого прозрачным пластиком. При желании картонную часть можно извлечь и заменить на личную фотографию или обложку собственного дизайна. Страницы черные, выполнены из пластика с мягкой подкладкой, скреплены термосваркой. 4 варианта дизайна в ассортименте.