Компактный туристический штатив с возможностью трансформации в монопод: одна из ножек откручивается и соединяется со снятой центральной колонной. С помощью монопода удобно делать селфи, в том числе групповые, а также снимать с нестандартных ракурсов: например, поднять камеру над толпой или вытянуть ее вперед над обрывом. Монопод, как дополнительная точка опоры, также позволяет частично стабилизировать камеру при съемке с рук. В сложенном состоянии штатив очень компактный (всего 35 см), поэтому легко помещается практически в любой рюкзак. Максимальная нагрузка 10 кг дает возможность использовать самые разные комбинации камер и оптики, включая сверхдлиннофокусные объективы.

Штатив выполнен из алюминиевого и магниевого сплавов, при этом весит достаточно немного: всего 1.5 кг. Замки ножек цанговые, с резиновым нескользящим покрытием. 3 возможных угла разведения ног позволяют установить камеру даже на очень неровных поверхностях: на городских лестницах, каменистых побережьях, в горной местности и так далее. Поролоновые накладки в верхней части ножек согревают руки при съемке в холодную погоду. Центральная колонна двухсекционная, с возможностью переворота на 180° для съемки от уровня земли (пейзажи, макро). Благодаря металлическому крюку вы сможете подвесить балласт для повышения устойчивости штатива в ветренную погоду.

Штатив оснащен компактной шаровой головкой, что дает возможность быстро настроить положение камеры, а также перевести ее из горизонтального режима в вертикальный. Головка оснащена отдельным замком для оси панорамирования, поэтому вы сможете снимать панорамы из нескольких кадров, зафиксировав камеру по 2 остальным осям. Для точного выравнивания камеры по горизонту предусмотрено 2 пузырьковых уровня. Съемная площадка имеет основание в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, это позволяет напрямую устанавливать камеры в клетках, на L-образных пластинах и так далее.

Характеристики