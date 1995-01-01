Walking Way Black Pro-Mist (обозначение на оправе: MRC Black Mist) – это новое поколение диффузионных фильтров. Основное отличие: новое просветляющее покрытие, состоящее из 24 слоев и обеспечивающее коэффициент светопропускаемости 92% (90% у первого поколения). Более качественное просветление снижает вероятность появления нежелательных бликов и ореолов при контровом свете, улучшает контрастность. Верхний слой покрытия твердый, устойчивый к появлению царапин, а также обладающий гидро- и олеофобными свойствами: капли воды скатываются с него, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются обычной мягкой салфеткой.

Внешне новое поколение легко определить по маркировке MRC на оправе, а также по новому дизайну упаковки с крупной надписью LENS FILTER и небольшому логотипу производителя в углу. Внутри картонной коробки находится прочный и компактный пластиковый кейс, который можно использовать для хранения и переноски фильтра.

Фильтр выполнен из высококачественного оптического стекла, на поверхность которого равномерно наносятся небольшие черные частички. Они рассеивают входящий свет, создавая светящиеся ореолы вокруг источников света (эффект напоминает свет уличных ламп в тумане, отсюда и название). Степень эффекта зависит от плотности фильтра: от слабого, чуть заметного 1/8 до ярко выраженного 1/2. К источникам света в том числе относятся и расфокусированные блики, поэтому Black Pro-Mist фильтр отчасти смягчает характер боке. Фильтры Black Pro-Mist также визуально немного разглаживают мелкие морщинки на коже (но здесь эффект от них почти незаметен, для этого эффективнее использовать Mist или Soft фильтры). В отличие от других диффузионных фильтров, фильтры Black Mist не поднимают яркость в тенях (за исключением тех областей, которые подсвечивает ореол). Они также не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на резкость. Такие фильтры обычно используются в портретной съемке, они хорошо подходят для пейзажа, архитектуры, записи творческих видео.

Черненая оправа изготавливается из алюминиевого сплава, ее толщина составляет 3.4 мм, поэтому фильтр можно использовать с широкоугольными объективами, не опасаясь усиленного виньетирования. Передняя резьба дает возможность стыковать несколько разных фильтров друг с другом и использовать обычные пружинные крышки для объектива.