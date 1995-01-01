Чехол-обертка Walking Way Protective Wrap выполнен из мягкого полиэстера, который защищает от грязи, царапин, легких ударов. Инновационная структура ткани: она мягкая как флис, но при этом сцепляется сама с собой как «липучка». Вы просто оборачиваете камеру, объектив, планшет, ноутбук или любой другой ценный предмет, и ткань не разворачивается обратно, даже если вы поднимете чехол за один из краев. Подкладку также можно использовать в качестве салфетки: стереть пыль или отпечатки пальцев с экрана и так далее.

Размеры 70 х 70 см: такой чехол подойдет для ноутбука 15-16", сверхдлиннофокусной оптики, в него также можно заворачивать кошек (стрижка когтей, прием лекарств). Чехол можно мыть в теплой воде (только ручная стирка, не отбеливать, не подвергать машинной сушке, не гладить).