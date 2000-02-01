Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности Walking Way ND2-2000 ограничивает светопропускаемость в диапазоне от 1 до 11 ступеней экспозиции. Фильтр плавно вращается в оправе, таким образом регулируется степень затемнения. Это позволяет снимать с длинными выдержками и не закрывать диафрагму при съемке в ясный день. Варио-ND фильтры наиболее часто применяются при записи видео, поскольку они позволяют сохранять выдержку (угол затвора) достаточно длинной для плавной, естественной передачи движения, без эффекта стробирования, и при этом быстро настраиваются под имеющийся уровень освещенности – при переходах из света в тень и обратно.

Фильтр выполнен из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония). 18 слоев просветляющего покрытия предотвращают появление ореолов и бликов при съемке с контровым светом. Верхние слои покрытия с обеих сторон твердые, устойчивые к появлению царапин, а также обладающие гидро- и олеофобными свойствами: капли воды сбегают со стекла, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются обычной тканевой салфеткой.

Толщина алюминиевой оправы составляет 7.4 мм, что позволяет избежать виньетирования на большей части объективов, за исключением сверхширокоугольных (виньетирование во многом зависит и от конструкции самого объектива).

Обратите внимание, что в наиболее плотных значениях возможен цветовой сдвиг и появление крестообразного виньетирования – это неизбежный эффект кросс-поляризации, свойственный большинству варио-ND фильтров. Эти эффекты наиболее заметны при использовании широкоугольной оптики.