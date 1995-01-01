Светофильтр со множеством граней создает эффект калейдоскопа: объект, находящийся в центре, обрамляется ореолом из своих полупрозрачных копий. Степень эффекта зависит от фокусного расстояния объектива и выбранной диафрагмы (рекомендуется использовать открытые значения), многое также зависит от характера освещения и заднего плана: лучше использовать монотонный фон с небольшим количеством деталей. Фильтр вращается в оправе, что можно применить при съемке видео: отражения также будут вращаться. Эффект можно использовать в творческой фото- и видеографии: портретная или предметная фотография, музыкальные клипы, рекламные ролики, художественное кино и так далее.

Фильтр выполнен из минерального (боросиликатного) стекла K9, обеспечивающего превосходную резкость и устойчивого к появлению царапин, а оправа изготавливается из алюминиевого сплава. В комплекте идет чехол и тканевая салфетка для чистки оптики.