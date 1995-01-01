Выпуклый светофильтр с линейным гранением создает очень необычный спецэффект: объект, находящийся в центральной грани, отображается резко, без изменений, а весь остальной кадр размывается в обе стороны с образованием размытых полупрозрачных ореолов-призраков. Поэтому его также называют «призрачным» (ghost). Фильтр вращается в оправе, поэтому вы можете расположить «полосу резкости» вертикально, горизонтально или под углом – в зависимости от сюжета. Вращая фильтр прямо во время записи видео, вы сможете добиться еще более оригинального эффекта.

Характер двоения фона зависит от многих параметров: фокусного расстояния объектива, выбранной диафрагмы, выдержки, характера освещения, движения в кадре. Вы также можете не заворачивать фильтр в резьбу, а просто прислонить к объективу и немного отклонить от оптической оси. Экспериментируйте!

Эффект можно использовать в творческой фото- и видеографии: портретная съемка, музыкальные клипы, рекламные ролики, художественное кино и так далее.

Фильтр выполнен из минерального (боросиликатного) стекла K9, устойчивого к появлению царапин. Просветляющее покрытие отсутствует (для усиления эффекта). Оправа изготавливается из алюминиевого сплава.

В комплекте идет чехол и тканевая салфетка для чистки оптики.