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Светофильтр Walking Way Center Field Split Diopter Prism 82mm

  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
  • Center Field Split Diopter Prism 82mm
Код товара:УТ-00086648
Артикул:WWCP82

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Светофильтр Walking Way Center Field Split Diopter Prism не является «призмой» как таковой, несмотря на свое название. Это выпуклая диоптрийная линза, которая размывает изображение примерно так же, как неправильно подобранные очки. При этом прорезь в центральной части позволяет получить полосу резкого, неискаженного изображения. Благодаря вращающейся оправе эту полосу можно расположить вертикально, горизонтально или под углом. Фильтр позволяет сконцентрировать внимание зрителя на отдельных деталях или же создать ощущение смутного воспоминания, сновидения, гипноза.

Характер эффекта зависит от фокусного расстояния объектива (рекомендуется: от 35 мм и выше), а также от установленной диафрагмы (лучше снимать на открытых значениях, f/1.4 ~ f/2.8). Фильтр выполнен из высококачественного оптического стекла, а оправа – из алюминиевого сплава. В комплекте идет чехол и тканевая салфетка для чистки оптики.