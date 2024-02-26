Описание

Код товара: 138620

Диффузионный светофильтр. На поверхность Black Mist фильтров наносятся небольшие черные частички, которые рассеивают входящий свет, создавая светящиеся ореолы вокруг источников света. Они также немного снижают контрастность изображения, сглаживают блеск кожи, создают мягкие пастельный эффект, степень которого зависит от плотности фильтра. К источникам света относятся, в том числе, и расфокусированные блики, поэтому фильтр отчасти смягчает характер боке. При этом Black Mist фильтры не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на резкость изображения, в отличие от софт-фильтров. Обычно используются в портретной съемке, также подходят для городского пейзажа, архитектуры.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: фильтр, коробка

Гарантия 90 дней.