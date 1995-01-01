Описание

Мир новых возможностей

Если Вы начинаете заниматься цифровым творчеством, желаете добавить новый подход к своему образному мышлению или поднять уровень цифровой выразительности – Wacom One обеспечивает отличную возможность набраться опыта. Он поставляется со всем необходимым для придания разнообразия цифровому творчеству. Это и естественное ощущение работы пером по экрану диагональю 13,3”, и прилагаемое ПО для решения творческих задач – и даже возможность подключения к некоторым устройствам Android. Он также совместим с перьями других ведущих брендов.

Рисование

Делайте наброски, рисуйте, раскрашивайте прямо на экране и наслаждайтесь создаваемым поверхностью естественным трением и минимальным отражающим эффектом. Представьте себе перо, которое способно с помощью программного обеспечения превратиться в тот инструмент, который Вам нужен прямо сейчас: в кисть, перо, маркер, карандаш, мел или ластик. Единственное ограничение для него – Ваше воображение.

Образное мышление

Обеспечивая привычное ощущение рисования пером по бумаге, Wacom One позволяет владельцу запечатлевать свои идеи, создавать ассоциативные карты, рисовать диаграммы и прочее, а затем легко делиться ими с друзьями или коллегами.

Редактирование фотографий и видео

Производите впечатление на своих подписчиков в соцсетях. Особо точное перо Wacom One Pen и холст размером с лист A4 позволяют без проблем настраивать изображения или видео, повышая при этом навыки редактирования.

Комментирование

Легкое, эргономично сконструированное перо без батареи позволяет вносить правки, подписывать документы и создавать заметки точно так же, как пером по бумаге.

Откройте для себя Wacom One

Ощущается как движущееся по бумаге перо. Работа выходит на уровень волшебства. Рисовать, редактировать фото, коллективно обсуждать идеи можно настолько привычным способом, что совершенно забываешь о цифровом формате происходящего. Поскольку перу не нужны батарейки, оно выглядит и ощущается в руке так, как и должно выглядеть и ощущаться перо. А благодаря свойственной ему точности обеспечивается полное соответствие между действием и результатом.

Совсем как бумага

Благодаря создаваемому поверхностью естественному трению и минимальному отражающему эффекту возникает ощущение рисования или письма не по стеклу, а по бумаге.

Пространство для игры

Наблюдайте за собственным воображением, как оно оживает и становится полноцветным на дисплее размером с лист А4.

Подключите все необходимое

Wacom One не слишком придирчив в плане операционных систем. Это значит, что можно подключиться к Mac или PC, а также к некоторым планшетам или смартфонам на базе Android.

Технология, основанная на многолетнем опыте

Bonus Pack

С Wacom One Вы получаете нечто большее, чем просто интерактивный перьевой дисплей для творчества. В Вашем распоряжении все, что нужно, чтобы сразу приступить к творчеству. Наш бонусный пакет программ (Bonus Pack), входящий в комплект поставки, готов к работе и ждет Вас.

Clip Studio Paint (Mac & Win 10, 6 месяцев доступа) Дайте волю своему художественному таланту благодаря этому универсальному решению для иллюстрирования, живописи и создания манги и комиксов. Поскольку оно делает акцент на рисовании и живописи, Вы можете воплощать свой замысел точно так же, как проделывали бы это на бумаге или холсте, но имея при этом доступ к наиболее эффективным функциям цифровой живописи. Clip Studio Paint Pro представляет собой популярный инструмент, который подходит даже абсолютным новичкам в сфере цифрового творчества.

Bamboo Paper (Win 10): Разработанное Wacom приложение Bamboo Paper превратит Ваше устройство в бумажный блокнот. Фиксируйте свои идеи, делайте наброски и рисунки столь же просто, как настоящей ручкой на обычной бумаге. Имея в своем распоряжении Wacom One, Вы можете наслаждаться функциями Pro Pack из Bamboo Paper (включая инструменты для создания набросков и различные стили оформления) совершенно бесплатно.

Adobe Premiere Rush (Mac & Win 10, отдельные Android, 2 месяца): Снимайте видеоролики в сети, редактируйте их и делитесь ими с помощью Adobe Premiere Rush. Интуитивно понятный интерфейс и гибкость творческого процесса делают редактирование простым. Упорядочивайте кадры простым перетаскиванием, получайте доступ к 4 видео- и 3 звуковым дорожкам – и можно быть уверенным, что пробелов в хронологии не случится. Без труда добавляйте и настраивайте встроенные, профессионально разработанные шаблоны Motion Graphics. Добавьте заставку, запланируйте пост и опубликуйте его на нескольких социальных платформах одним щелчком мыши, не покидая Rush.

Adobe Fresco (Mac & Win 10, 6 месяцев) – это специальное приложение для тех, кто любит заниматься рисованием и живописью, созданное специально для устройств со стилусом. В Adobe Fresco сочетаются выразительность полюбившихся пользователям кистей Photoshop, особая точность векторных кистей и новая революционная технология кистей Adobe Live, что в результате создает неограниченные возможности для самовыражения.

Мир Wacom – это инструмент для творческих и любопытных натур. Кинематографисты, аниматоры, художники по спецэффектам и дизайнеры по всему миру продолжают отдавать предпочтение Wacom как своему излюбленному бренду в сфере творчества.

Созданию Wacom One предшествовало более 35 лет накопления опыта и инноваций, направленных на создание концепции реализации цифрового творчества. И вот он перед нами, доступный каждому. Включите же его.

Перечень совместимых устройств Android: