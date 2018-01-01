Описание

Раскройте свой творческий потенциал по-новому с Wacom Intuos

Wacom Intuos, оснащенный легким сверхточным цифровым пером и бесплатно загружаемым программным обеспечением*, которое отвечает вашему стилю работы, просто создан для того, чтобы воплотить Ваши самые смелые идеи в жизнь.

Ваше перо таит в себе силу

Первое, что замечаешь, начиная работать с новым Wacom Intuos, – это реалистичность ощущений. Благодаря технологии электромагнитного резонанса перо без батареек, имеющее 4096 уровней чувствительности к нажатию, обеспечивает естественное ощущение рисования, которое длится постоянно, пока вы с ним работаете. При этом эргономичный дизайн и малый вес делают его удобным в руке, позволяя ощущать и точность, и управляемость. Распознавание пера на планшете (плотность): 100 линий на 1 мм

Настраивается под пользователя

Каким бы ни был ваш стиль рисования, всегда есть из чего выбрать: в вашем распоряжении могут быть различные твердые наконечники (имитирующие карандаш на бумаге) или мягкие наконечники (с большим сцеплением), причем всех их можно ловко спрятать внутри самого пера. А еще можно настроить две кнопки пера и четыре клавиши ExpressKey™ планшета, чтобы адаптировать творческий процесс к своим привычкам.

Продуманный, компактный и стильный

Сверхтонкая и компактная конструкция означает, что этот графический планшет можно легко использовать где угодно. Но пусть вас не обманывает его внешний вид: он не менее прочен и эффективен, чем предыдущие модели. Толщина составляет всего 8.8 мм – сопоставимо со стандартным смартфоном.

Раздвиньте рамки своего творчества до самых краев

Поскольку рабочая область для рисования занимает весь экран, появляется больше места на рабочем столе и больше пространства для творчества.

Все, что нужно, прямо под рукой

Wacom Intuos создан для того, чтобы в процессе творчества художник не сталкивался с какими-либо проблемами. Встроенный желоб для пера удерживает его на месте, в то время как четыре клавиши ExpressKey™ позволяют работать быстро и легко. Кроме того, в отдельные модели добавлено соединение Bluetooth, а это значит, что можно подключиться к своему PC одним нажатием кнопки.

Выберите 1 из профессиональных программ для эффективной работы

Corel® Painter® Essentials™ 6. Раскройте свой художественный талант благодаря широкому выбору стилей рисования, уникальным кистям Natural-Media® и фотоэффектам, создающим впечатление аутентичной, выполненной вручную работы.

Corel® Aftershot™ 3. Превращайте свою страсть к искусству фотографии в незабываемые воспоминания, пользуясь мощными инструментами обработки и предварительными настройками, с которыми любое просто хорошее изображение превращается в великое*.

*Для получения дополнительного программного обеспечения войдите в свою учетную запись или создайте идентификатор Wacom ID со своими личными данными и зарегистрируйте свой Intuos. Возможно, потребуется зарегистрироваться у поставщиков программного обеспечения. Количество доступных программ зависит от модели. Внимание: выбранная версия, предназначенная для операционной системы, не будет изменена позже.

Взять, настроить, творить

Wacom Intuos подобен загрунтованному и готовому к работе холсту. Остается просто подключить графический планшет к своему Mac или PC через USB, загрузить и установить драйвер, заполнить несложную регистрационную форму – и вы готовы к работе. Благодаря интерактивным учебным онлайн-курсам и бесплатно загружаемому программному обеспечению* Вы не потратите ни одной лишней секунды, готовясь приступить к творчеству.