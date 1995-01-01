Графический планшет Wacom Intuos Pro L (PTH-860-N) (уцененный)
Код товара : УТ-00076597
Артикул : PTH-860-N (у)
Причина уценки:
поврежденная упаковка
54 990 ₽
Гарантия Wacom 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Цифровые технологии стали еще лучше
- Подключите устройство к своему компьютеру Mac или PC с Windows, используя USB-кабель или технологию Bluetooth, установите драйверы — и можете приступать к работе в любом творческом приложении.
- Непревзойденно точное перо Wacom Pro Pen 2 поможет почувствовать работу, как никогда прежде.
- Качественные материалы и компактный корпус делают планшет идеальным инструментом.
Новое перо Wacom Pro Pen 2: естественность и точность
Новое перо Wacom Pro Pen 2 создано, чтобы быть продолжением вашей руки. Его непревзойденная чувствительность и «отзывчивость» помогут вашим талантам подняться на новый уровень.
- Выдающаяся чувствительность к нажатию
- Поддержка естественного наклона
- Практически без задержек
- Отсутствие батареек или подзарядки
Тонкий элегантный корпус
В комплект всех Wacom Intuos Pro включена подставка для пера со стальным основанием, предназначенная для хранения запасных наконечников. А еще в нее встроен удобный инструмент для замены наконечников.
Модель Wacom Intuos Pro доступна в среднем и большом размерах, при этом оба варианта более компактны, чем устройства предыдущих поколений. Корпус Wacom Intuos Pro сделан из высококачественных первоклассных материалов: черного анодированного алюминия и стекловолокнистого композитного пластика. Несмотря на толщину всего 8 мм, планшет на ощупь надежный и прочный.
Привычный для вас стиль работы
Wacom Intuos Pro позволяет полностью сосредоточиться на самом важном — творчестве.
- Настраиваемые клавиши ExpressKeys™ и сенсорное кольцо Touch Ring обеспечивают быстрый доступ к повседневным задачам.
- Благодаря боковым кнопкам Wacom Pro Pen 2 нужные команды и элементы управления всегда у вас под рукой.
- Жесты multi-touch делают навигацию по рабочим материалам очень простой — как на смартфоне.
- Для Wacom Intuos Pro доступны три типа текстурированных накладок*, изменяющих тактильные ощущения при работе. Каждый тип соответствует определенной бумаге для рисования, от гладкой до шероховатой.
* Приобретается отдельно
Всегда можно добавить новые возможности
Вы купили Wacom Intuos Pro* и внезапно поняли, что хотите начинать проекты с эскизов на бумаге? Все, что для этого нужно, можно приобрести отдельно — включая ручку Finetip Pen и зажим для бумаги.
* Не относится к модели Intuos Pro S
Комплект поставки:
- Графический планшет Intuos Pro 2 Large
- Перо Grip Pen 2
- Набор наконечников:
- 6 стандартных наконечников
- 4 наконечника-фломастера (Felt)
- Подставка для пера
- Цветные идентификационные кольца для пера
- Руководство по установке
- USB провод (2 метра)
- Образцы текстурных сменных рабочих поверхностей
Системные требования:
- ПК: Windows 7 м выше
- Macintosh®: Mac OS X 10.10 или выше
- USB порт
- Интернет соединение для установки драйвера