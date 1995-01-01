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    Графический планшет Wacom Intuos Pro L (PTH-860-N) (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076597

    Артикул : PTH-860-N (у)

    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)
    • Intuos Pro L (PTH-860-N)

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    Причина уценки:

    поврежденная упаковка

    5%

    54 990 ₽

    51 999 ₽

    Гарантия Wacom 2 года

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Цифровые технологии стали еще лучше

    • Подключите устройство к своему компьютеру Mac или PC с Windows, используя USB-кабель или технологию Bluetooth, установите драйверы — и можете приступать к работе в любом творческом приложении.
    • Непревзойденно точное перо Wacom Pro Pen 2 поможет почувствовать работу, как никогда прежде.
    • Качественные материалы и компактный корпус делают планшет идеальным инструментом.

    Новое перо Wacom Pro Pen 2: естественность и точность
    Новое перо Wacom Pro Pen 2 создано, чтобы быть продолжением вашей руки. Его непревзойденная чувствительность и «отзывчивость» помогут вашим талантам подняться на новый уровень.

    • Выдающаяся чувствительность к нажатию
    • Поддержка естественного наклона
    • Практически без задержек
    • Отсутствие батареек или подзарядки

    Тонкий элегантный корпус
    В комплект всех Wacom Intuos Pro включена подставка для пера со стальным основанием, предназначенная для хранения запасных наконечников. А еще в нее встроен удобный инструмент для замены наконечников.

    Модель Wacom Intuos Pro доступна в среднем и большом размерах, при этом оба варианта более компактны, чем устройства предыдущих поколений. Корпус Wacom Intuos Pro сделан из высококачественных первоклассных материалов: черного анодированного алюминия и стекловолокнистого композитного пластика. Несмотря на толщину всего 8 мм, планшет на ощупь надежный и прочный.

    Привычный для вас стиль работы
    Wacom Intuos Pro позволяет полностью сосредоточиться на самом важном — творчестве.

    • Настраиваемые клавиши ExpressKeys™ и сенсорное кольцо Touch Ring обеспечивают быстрый доступ к повседневным задачам.
    • Благодаря боковым кнопкам Wacom Pro Pen 2 нужные команды и элементы управления всегда у вас под рукой.
    • Жесты multi-touch делают навигацию по рабочим материалам очень простой — как на смартфоне.
    • Для Wacom Intuos Pro доступны три типа текстурированных накладок*, изменяющих тактильные ощущения при работе. Каждый тип соответствует определенной бумаге для рисования, от гладкой до шероховатой.

    * Приобретается отдельно

    Всегда можно добавить новые возможности
    Вы купили Wacom Intuos Pro* и внезапно поняли, что хотите начинать проекты с эскизов на бумаге? Все, что для этого нужно, можно приобрести отдельно — включая ручку Finetip Pen и зажим для бумаги.
    * Не относится к модели Intuos Pro S

    Комплект поставки:

    • Графический планшет Intuos Pro 2 Large
    • Перо Grip Pen 2
    • Набор наконечников:
      • 6 стандартных наконечников
      • 4 наконечника-фломастера (Felt)
    • Подставка для пера
    • Цветные идентификационные кольца для пера
    • Руководство по установке
    • USB провод (2 метра)
    • Образцы текстурных сменных рабочих поверхностей

    Системные требования:

    • ПК: Windows 7 м выше
    • Macintosh®: Mac OS X 10.10 или выше
    • USB порт
    • Интернет соединение для установки драйвера
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.