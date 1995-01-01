Описание

Цифровые технологии стали еще лучше

Подключите устройство к своему компьютеру Mac или PC с Windows, используя USB-кабель или технологию Bluetooth, установите драйверы — и можете приступать к работе в любом творческом приложении.

Непревзойденно точное перо Wacom Pro Pen 2 поможет почувствовать работу, как никогда прежде.

Качественные материалы и компактный корпус делают планшет идеальным инструментом.

Новое перо Wacom Pro Pen 2: естественность и точность

Новое перо Wacom Pro Pen 2 создано, чтобы быть продолжением вашей руки. Его непревзойденная чувствительность и «отзывчивость» помогут вашим талантам подняться на новый уровень.

Выдающаяся чувствительность к нажатию

Поддержка естественного наклона

Практически без задержек

Отсутствие батареек или подзарядки

Тонкий элегантный корпус

В комплект всех Wacom Intuos Pro включена подставка для пера со стальным основанием, предназначенная для хранения запасных наконечников. А еще в нее встроен удобный инструмент для замены наконечников.

Модель Wacom Intuos Pro доступна в среднем и большом размерах, при этом оба варианта более компактны, чем устройства предыдущих поколений. Корпус Wacom Intuos Pro сделан из высококачественных первоклассных материалов: черного анодированного алюминия и стекловолокнистого композитного пластика. Несмотря на толщину всего 8 мм, планшет на ощупь надежный и прочный.

Привычный для вас стиль работы

Wacom Intuos Pro позволяет полностью сосредоточиться на самом важном — творчестве.

Настраиваемые клавиши ExpressKeys™ и сенсорное кольцо Touch Ring обеспечивают быстрый доступ к повседневным задачам.

Благодаря боковым кнопкам Wacom Pro Pen 2 нужные команды и элементы управления всегда у вас под рукой.

Жесты multi-touch делают навигацию по рабочим материалам очень простой — как на смартфоне.

Для Wacom Intuos Pro доступны три типа текстурированных накладок*, изменяющих тактильные ощущения при работе. Каждый тип соответствует определенной бумаге для рисования, от гладкой до шероховатой.

* Приобретается отдельно

Всегда можно добавить новые возможности

Вы купили Wacom Intuos Pro* и внезапно поняли, что хотите начинать проекты с эскизов на бумаге? Все, что для этого нужно, можно приобрести отдельно — включая ручку Finetip Pen и зажим для бумаги.

* Не относится к модели Intuos Pro S

Комплект поставки:

Графический планшет Intuos Pro L

Перо Wacom Pro Pen 2

Набор наконечников: 6 стандартных, 4 наконечника-фломастера

Подставка для пера

4 цветных идентификационных кольца для пера

Образец текстурированной накладки

Кабель USB, 2 м.

Руководство по быстрому запуску

Системные требования:

ПК: Windows 7, 8 или 10

Macintosh®: Mac OS X 10.10 или выше, процессор Intel®

USB порт

Интернет соединение для установки драйвера

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)