Графический планшет Wacom Intuos M Bluetooth, зеленый (CTL-6100WLE-N)
Код товара : УТ-00023954
Артикул : CTL-6100WLE-N
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Гарантия Wacom 2 года
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Характеристики
Характеристики
Беспроводное подключение
Bluetooth
Клавиши ExpressKey
4, программируемые
Питание
USB 5В, от ПК + встроенный аккумулятор
Другие характеристики
Вес
410 г
Вес (брутто), г
0.770
Комплектация
перо LP-1100K, кабель USB, 3 дополнительных стандартных наконечника для пера, пинцет для замены наконечника, руководство
Размеры товара
264 x 200 x 8.8 мм
Экран
Перо
Wacom Pen 4K
Рабочая поверхность
264 х 200 х 8.8 мм
Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду)
133
Соотношение сторон
15:9
Степени давления
4096
Технология
Электромагнитный дигитайзер
Описание
Wacom Intuos M Bluetooth — это эргономичный графический планшет с беспроводным подключением и ультратонким дизайном. Имеет рабочую поверхность формата А5. Комплектуется высокоточным пером, не требующим зарядки. Его чувствительность к нажатию составляет 4096 уровней. Модель позволяет бесплатно загрузить до трёх уникальных приложений для творческих задач.
Универсальные по своим возможностям, эти перьевые планшеты годятся для любой работы с цифровой графикой — остается лишь вопрос выбора программного обеспечения. В зависимости от модели устройства, пользователю будет доступно до трех творческих приложений, достаточно функциональных даже для коммерческих проектов.
Для модели Intuos M Bluetooth можно загрузить бесплатно до трёх предложенных творческих программ.
Основной технический параметр любого перьевого планшета — чувствительность к нажиму. Для перьев Wacom Pen 4K, которыми комплектуются новые Intuos, она составляет 4096 уровней, что вдвое больше, чем у перьев для предыдущего поколения этих планшетов.
Дизайн новых Intuos также претерпел некоторые изменения, сохранив при этом знакомые черты. Так, клавиши ExpressKeys стали вогнутыми и выстроились в ряд в верхней части планшета, образуя желоб, в который можно класть перо, когда оно не нужно, — удобное решение, когда устройство остается на рабочем столе. Для транспортировки планшета все так же предусмотрена петлица с логотипом Wacom, встроенная в верхний торец устройства.
Рабочая поверхность всех Intuos выполнена в черном цвете, а нижняя часть может быть выполнена в черном или нежном фисташковом.
Комплектное перо Wacom Pen 4K стало более эргономичным. Его прорезиненная основная часть обеспечивает лучшее сцепление с пальцами. Задняя же часть пера представляет собой колпачок встроенного пенала, где хранятся три запасных наконечника. Колпачок надежно крепится к телу пера с помощью многошаговой резьбы.
Характеристики:
- Габариты планшета: 264 × 200 × 8,8 мм
- Вес (без упаковки): 410 г
- Формат рабочей области: A5
- Количество уровней нажима: 4096
- Скорость считывания пера: 133 pps
- Разрешение рабочей поверхности (линий на дюйм): 2540
- Модель комплектного пера: Wacom Pen 4K
- Чувствительность к наклону пера: Нет
- Чувствительность к вращению пера: Нет
- Наличие программируемых кнопок: Да, 4 кнопки
- Встроенный Bluetooth: Да
- Поддержка Multi-touch: Нет
- Наличие TouchRing: Нет
Доступные для загрузки программы:
Corel® Painter® Essentials™ 6, Corel® AfterShot™ 3, CLIP STUDIO PAINT PRO
Системные требования:
PC: Windows® 7 или новее (за исключением Windows 10 S; последний service pack/сборка) Mac: OS X 10.11 или новее (последнее обновление) Для работы Corel Painter Essentials 6, Corel AfterShot 3 и Clip Studio Paint Pro требуется 64-битная операционная система.