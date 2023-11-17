Вынос башмака вспышки Leica для Leica M (OEM) (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071560
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-11-17/02
Причина уценки:
потёртости, следы использования.
3 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136560
Leica Адаптер для выноса вспышки SCA-Adapter-Set Leica M
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потёртости, следы использования.
s\n: N\A
Комплектация: на фото
Гарантия 14 дней.
-----