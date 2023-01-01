Диск VS DVD+R 8,5 GB 8x Double Layer SL Ink Print
Код товара : УТ-00072422
Артикул : VSDVDPRDLSLPR01
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
- Объем записываемой информации 8,5 Gb
- Скорость записи 8х
- Предназначен для однократной записи данных
- Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
- Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
- Идеально подходит для архивации данных
- Оптимальное соотношение цены и качества
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.