Диск VS DVD+R 8,5 GB 8x Double Layer SL Ink Print

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072422 Артикул : VSDVDPRDLSLPR01



Объем записываемой информации 8,5 Gb Скорость записи 8х Предназначен для однократной записи данных Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R Идеально подходит для архивации данных Оптимальное соотношение цены и качества Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Объем записываемой информации 8,5 Gb

Скорость записи 8х

Предназначен для однократной записи данных

Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW

Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R

Идеально подходит для архивации данных

Оптимальное соотношение цены и качества

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