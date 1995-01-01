Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Cake Box Ink Print, 10 шт

0 0 отзывов Код товара : УТ-00066182 Артикул : VSDVDPRIPCB1001



Оптический записываемый диск VS DVD+R 4.7 Гб с поверхностью для струйной печати. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченный срок хранения информации. Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-R: DVD-R for General V.2.0. Совместим с устройствами, поддерживающими формат DVD+R. В упаковке 10 шт. Задать вопрос 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Оптический записываемый диск VS DVD+R 4.7 Гб с поверхностью для струйной печати. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченный срок хранения информации. Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-R: DVD-R for General V.2.0. Совместим с устройствами, поддерживающими формат DVD+R. В упаковке 10 шт. Особенности: Поверхность диска пригодна для струйной фотопечати

Предназначен для однократной записи данных

Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW

Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R

Идеально подходит для архивации данных

Оптимальное соотношение цены и качества Характеристики: Тип носителя: DVD+R

Емкость: 4.7 Гб (120 мин)

Скорость записи:16х

Упаковка: Cake Box

Количество: 10 шт

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