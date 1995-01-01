Диск VS DVD+R 4,7 GB 16x Cake Box Ink Print, 10 шт
Код товара : УТ-00066182
Артикул : VSDVDPRIPCB1001
590 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
Оптический записываемый диск VS DVD+R 4.7 Гб с поверхностью для струйной печати. Практичный выбор для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченный срок хранения информации. Соответствует мировым стандартам качества записываемых DVD-R: DVD-R for General V.2.0. Совместим с устройствами, поддерживающими формат DVD+R. В упаковке 10 шт.
Особенности:
- Поверхность диска пригодна для струйной фотопечати
- Предназначен для однократной записи данных
- Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD+R/RW
- Предназначен для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD+R
- Идеально подходит для архивации данных
- Оптимальное соотношение цены и качества
Характеристики:
- Тип носителя: DVD+R
- Емкость: 4.7 Гб (120 мин)
- Скорость записи:16х
- Упаковка: Cake Box
- Количество: 10 шт
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