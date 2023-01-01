Описание

Стандартный светосильный объектив в ретро-дизайне для камер Nikon F. Построен на базе классической схемы двойного объектива Гаусса, которая применялась в оптике с конца XIX века. В частности, почти такая же схема применялась в Nikkor-S Auto 50mm f/1.4, Nikkor-S Auto 55mm f/1.2 и других стандартных объективах Nikkor, разработанных в 1960-1970-х годах. Как можно заметить, объектив и внешне максимально напоминает модели той эпохи: полностью металлический корпус без резиновых накладок, рельефное фокусировочное кольцо с рифлением выступов, разноцветная маркировка шкал и так далее. Объектив обладает характерным для старых объективов рисунком: на открытой диафрагме контраст достаточно мягкий, что может быть даже хорошо для портретного объектива. Разрешающая способность становится выше по мере закрытия диафрагмы, максимально резок в диапазоне от f/4 до f/8. Боке очень приятное, с мягким размытием фона. При наличии множества мелких деталей на заднем плане (например, листвы) можно получить эффект закрученного боке.

Voigtlander Nokton 55mm f/1.2 SL IIs оснащен встроенным CPU чипом, поэтому с большинством зеркальных камер Nikon (за исключением младших серий) может работать во всех режимах (PASM), с автоматической экспозицией, диафрагма управляется через камеру. На беззеркальных камерах Nikon Z (при установке через адаптеры FTZ или FTZ II) управление диафрагмой с камеры не работает, автоматический замер экспозиции работает в режимах A и M. Также может быть перенесен на беззеркальные камеры других систем, в этом случае доступные функции будут зависеть от конкретной модели адаптера. Объектив поддерживает только ручное управление фокусом.

Объектив производится на заводе Cosina в Японии, поэтому качество материалов и сборки находится на превосходном уровне.