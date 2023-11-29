Объектив Voigtlander Nokton 25mm f/0.95 MFT (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071825
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-29
Причина уценки:
Незначительные царапинки и потёртости корпуса, незначительные загрязнения.
45 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Суперсветосильный мануальный объектив для камер системы MFT. Обладает высокой резкостью, контрастностью и эстетическим боке. Выполнен в цельнометаллическом корпусе, с плавным ходом фокусировки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапинки и потёртости корпуса, загрязнения.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 14 дней.