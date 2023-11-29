Описание

Суперсветосильный мануальный объектив для камер системы MFT. Обладает высокой резкостью, контрастностью и эстетическим боке. Выполнен в цельнометаллическом корпусе, с плавным ходом фокусировки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапинки и потёртости корпуса, загрязнения.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 14 дней.