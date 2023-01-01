Описание

Благодаря своей компактности Ultron 40mm f/2 SL II-S отлично подходит для репортажа, уличной фотографии, а также повседневной съемки дома и в путешествиях. В отличие от предыдущей модели (Ultron 40mm f/2 SL II), версия «-S» выпускается только для зеркальных фотоаппаратов Nikon (байонет F). Встроенный чип обеспечивает такой же функционал, как у Ai объективов Nikon: в частности, поддерживается автоматический TTL экспозамер, автоматическое управление диафрагмой с камеры (автоэкспозиция, режимы приоритетов), подтверждение фокуса – иными словами, работает все, кроме автоматической фокусировки.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе и качественно собран. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по полной ступени, но если необходима более точная настройка, то можно воспользоваться управлением с камеры (в этом случае шаг составляет 1/3 EV). Оптическая схема по нынешним стандартам довольно простая: 6 элементов в 5 группах, из них 1 асферический. Поэтому Ultron 40mm f/2 SL II-S не в состоянии исправить все аберрации и предлагает изображение в стиле ретро-оптики 20 века: края изображения довольно мягкие на открытой диафрагме, резкий на закрытой, с приличной долей хроматических аберраций и виньетирования. По центру он всегда обеспечивает высокую резкость и контраст, отличается приятным характером размытия. Ultron 40mm f/2 SL II-S также стоит выбрать за удобный, малозаметный размер (чуть больше «блинчика»), стильный внешний вид, приятные тактильные ощущения.