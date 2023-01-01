Объектив Voigtlander Ultron 35mm f/2 Aspherical VL Leica M
Код товара : УТ-00052212
Артикул : 52212
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
39
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.58 м
Угол поля зрения
62.5°
Конструкция объектива
8 элементов в 5 группах (1 асферический, 1 с частичной аномальной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
170 г
Размеры товара
52 х 28.1 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Объектив Ultron VM Vintage-Look 35mm f/2.0 сочетает в себе классический дизайн с самыми передовыми технологиями, доступными в производстве объективов.
Несмотря на компактный дизайн, мы смогли сконструировать объектив с апертурой 1:2.0.Управлять объективом легко и удобно: небольшой рычажок на кольце фокусировки позволяет быстро изменить дистанцию фокусировки, не глядя на шкалу расстояний – оптимально для уличной фотографии!
Цельнометаллический корпус вмещает 8 линз в 5 группах (1 асферисческая и 1 с аномальной частичной дисперсией света), а в сочетании с десятью лепестками диафрагмы они обеспечивают исключительное качество изображения, даже на минимальном расстоянии фокусировки (58 см). Несмотря на это, вес объектива невелик – всего 170 г.
Бленда объектива LH-12 (приобретается отдельно), сделанная из легкого алюминия, удачно дополняет объектив. Ее стиль еще больше подчеркивает винтажный образ.
Ultron VM Vintage-Look 35mm f/2.0 создан для дальномерных камер Leica M и поддерживает встроенный оптический дальномер этих фотоаппаратов. Объектив также можно использовать со многими современными беззеркальными камерами разных брендов, через простые механические адаптеры. Тактильные ощущения и качество сборки делают использование этого объектива просто приятным.