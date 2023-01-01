Описание

Вторая версия объектива Ultron 35mm f/2.0 отличается от первой только элементами корпуса: рычажок на фокусировочном кольце стал более крупным, с углублением для пальца. Теперь использование этого рычажка является единственным способом для вращения кольца, поскольку теперь на корпусе нет насечек. Также немного увеличился вес: со 170 до 210 г. Если первая версия сочетала в себе элементы черного и серебристого цвета, то вторая выпускается в двух вариантах на выбор: полностью черном или полностью серебристом. Оптическая конструкция объектива осталась без изменений. Обе версии, I и II, находятся в производстве, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую для себя.

Ultron 35mm f/2.0 сочетает в себе классический дизайн с самыми передовыми технологиями, доступными в производстве объективов. Несмотря на компактный дизайн, мы смогли сконструировать объектив с апертурой 1:2.0.Управлять объективом легко и удобно: рычажок на кольце фокусировки позволяет быстро изменить дистанцию фокусировки, не глядя на шкалу расстояний – оптимально для уличной фотографии!

Цельнометаллический корпус вмещает 8 линз в 5 группах (1 асферисческая и 1 с аномальной частичной дисперсией света), а в сочетании с десятью лепестками диафрагмы они обеспечивают исключительное качество изображения, даже на минимальном расстоянии фокусировки (58 см). Несмотря на это, вес объектива невелик – всего 170 г.

Бленда объектива LH-12 (приобретается отдельно), сделанная из легкого алюминия, удачно дополняет объектив. Ее стиль еще больше подчеркивает винтажный образ.

Ultron 35mm f/2 Aspherical II создан для дальномерных камер Leica M и поддерживает встроенный оптический дальномер этих фотоаппаратов. Объектив также можно использовать со многими современными беззеркальными камерами разных брендов, через простые механические адаптеры. Тактильные ощущения и качество сборки делают использование этого объектива просто приятным.