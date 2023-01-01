Компактный и достаточно светосильный объектив с широким углом поля зрения – один из лучших вариантов для дальномерных камер Leica M. В оптической схеме используются элементы с высоким коэффициентом рефракции, что позволяет успешно корректировать дисторсию, кривизну поля и сферические аберрации. Ultron 28mm f/2 отличается высокой резкостью и приятным боке. Качество материалов и сборки находится на традиционно высоком уровне.