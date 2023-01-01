Объектив Voigtlander Ultron 28mm f/2 Leica M
Код товара : УТ-00052208
Артикул : ФС-00031702
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
46
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
75°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
244 г
Размеры товара
55 х 51.2 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Компактный и достаточно светосильный объектив с широким углом поля зрения – один из лучших вариантов для дальномерных камер Leica M. В оптической схеме используются элементы с высоким коэффициентом рефракции, что позволяет успешно корректировать дисторсию, кривизну поля и сферические аберрации. Ultron 28mm f/2 отличается высокой резкостью и приятным боке. Качество материалов и сборки находится на традиционно высоком уровне.