Описание

Широкоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Сочетает высокую светосилу с широким углом поля зрения (91°) для реализации множества творческих возможностей. 10-лепестковая диафрагма создает красивые блики округлой формы от источников света в расфокусированных областях кадра. Сложная, современная оптическая схема включает 13 элементов в 11 группах (1 из которых асферический) для комплексной коррекции сферических и хроматических аберраций, дисторсии, для обеспечения высокой резкости по всей площади кадра.

Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 58 мм, а также фокусироваться на дистанции 0.5 м (при использовании оптического дальномера минимальная дистанция фокусировки составляет 0.7 м). Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной лепестковой блендой.

Ultron 21mm f/1.8 Aspherical с помощью простых механических переходников может успешно использоваться на беззеркальных камерах большинства брендов.