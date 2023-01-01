Объектив Voigtlander Ultron 21mm f/1.8 Aspherical Leica M
Код товара : УТ-00052205
Артикул : ФС-00027505
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
91°
Конструкция объектива
13 элементов в 11 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
412 г
Размеры товара
69 х 78.4 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Широкоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Сочетает высокую светосилу с широким углом поля зрения (91°) для реализации множества творческих возможностей. 10-лепестковая диафрагма создает красивые блики округлой формы от источников света в расфокусированных областях кадра. Сложная, современная оптическая схема включает 13 элементов в 11 группах (1 из которых асферический) для комплексной коррекции сферических и хроматических аберраций, дисторсии, для обеспечения высокой резкости по всей площади кадра.
Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 58 мм, а также фокусироваться на дистанции 0.5 м (при использовании оптического дальномера минимальная дистанция фокусировки составляет 0.7 м). Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной лепестковой блендой.
Ultron 21mm f/1.8 Aspherical с помощью простых механических переходников может успешно использоваться на беззеркальных камерах большинства брендов.