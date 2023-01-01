Описание

Сверхширокоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Очень компактный и легкий корпус идеально балансируется в руках, не перевешивая камеру. Оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, задний элемент – асферический, что помогает бороться со сферическими и хроматическии аберрациями, снижает дисторсию и виньетирование. Объектив полностью мануальный, для ручной фокусировки можно использовать помощь оптического дальномера камер Leica. В то же время угол обзора данного объектива слишком широк для встроенного видоискателя камеры, поэтому рекомендуем использовать режим Live View или внешний видоискатель, который продается отдельно, в качестве опции.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной блендой. Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 58 мм. С помощью простых механических адаптеров Voigtlander Super Wide-Heliar можно успешно использовать на беззеркальных камерах разных брендов.