Объектив Voigtlander Super Wide-Heliar 15mm f/4.5 Aspherical III Leica M
Код товара : УТ-00052203
Артикул : ФС-00030908
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:4.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
247 г
Размеры товара
64.8 х 55.2 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Сверхширокоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Очень компактный и легкий корпус идеально балансируется в руках, не перевешивая камеру. Оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, задний элемент – асферический, что помогает бороться со сферическими и хроматическии аберрациями, снижает дисторсию и виньетирование. Объектив полностью мануальный, для ручной фокусировки можно использовать помощь оптического дальномера камер Leica. В то же время угол обзора данного объектива слишком широк для встроенного видоискателя камеры, поэтому рекомендуем использовать режим Live View или внешний видоискатель, который продается отдельно, в качестве опции.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе со встроенной блендой. Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 58 мм. С помощью простых механических адаптеров Voigtlander Super Wide-Heliar можно успешно использовать на беззеркальных камерах разных брендов.