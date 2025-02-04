Voigtlander Nokton 75mm f/1.5 заменяет собой популярный классический объектив Heliar 75mm f/1.8. По сравнению с предшественником оптическая схема стала сложнее: теперь она включает 7 элементов в 6 группах, 3 из которых выполнены из стекла с аномальной частичной дисперсией и еще 1 является асферическим. 12-лепестковая диафрагма обеспечивает прекрасный рисунок с округлой передачей источников света в расфокусированных областях кадра.

Оптическая схема близка к классической, здесь не используются плавающие элементы, поэтому на минимальной дистанции фокусировки (0.5 м) изображение выглядит менее резко, чем обычно. Оптимальной дистанцией для съемки является диапазон от 1 до 3 метров: это портретный объектив. По центру он резкий от f/1.5, для резкости по всему кадру диафрагму желательно прикрыть примерно до f/2.8. Основным качеством Nokton 75mm f/1.5 является не резкость, а очень приятный рисунок с мягким размытием фона. На открытой диафрагме наблюдается умеренное виньетирование и хроматические аберрации, но в пределах нормы. Они не бросаются в глаза и быстро исправляются при диафрагмировании или в современных графических редакторах (при желании).

Что касается качества материалов и сборки, то оно очень высокое, как обычно у Voigtländer. Корпус полностью металлический, как и бленда, которая идет в комплекте. Все маркировки нанесены с гравировкой корпуса, поэтому надписи не стираются со временем. Объектив обладает встроенным электронным чипом, который передает данные EXIF. Доступны 2 вида помощи фокусировки: увеличение или фокус-пикинг. Внешний вид объектива был переработан таким образом, чтобы хорошо стилистически сочетаться с другими объективами Nikon.