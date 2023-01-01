Объектив Voigtlander Nokton 60mm f/0.95 Aspherical MFT
Код товара : УТ-00052250
Артикул : ФС-00031470
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1:0.95
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.34 м
Угол поля зрения
21.5°
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
860 г
Размеры товара
82.5 х 57.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Объектив Voigtlander Nokton 60mm f/0.95 разрабатывался специально для камер формата Micro 4/3. Оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, 2 из которых являются асферическими – для исправления кривизны поля и других аберраций. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 34 см, что делает возможным если не макро, то очень крупные планы (увеличение 1:4). Объектив хорошо подходит для художественных портретов, съемки природы. Очень мягкое размытие фона.
Кольцо диафрагмы переключается между плавным вращением и вращением с отсечками, что делает объектив удобным как для фотографов, так и для видеографов. 10-лепестковая диафрагма создает приятное боке с красивыми округлыми бликами от источников света в расфокусированной части кадра. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно. Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки соответствует высоким стандартам всей оптики Voigtlander, которая выпускается на заводе Cosina в Японии.