Объектив Voigtlander Nokton 58mm f/1.4 SL II-S, серебристый
Код товара : УТ-00052253
Артикул : 52253
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Конструкция объектива
7 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
320 г
Размеры товара
67.6 х 45.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Компактный и светосильный мануальный объектив для зеркальных камер Nikon с байонетом F. Может также использоваться на большинстве беззеркальных камер через соответствующие переходники. Встроенный чип обеспечивает автоматический экспозамер, автоматическую экспозицию, подтверждение фокусировки. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно и мягко, что важно при фокусировке вручную. Оптическая схема классическая, 7 элементов в 6 группах (без асфериков).
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе и качественно собран. Отдельно стоит отметить внешний вид в стиле ретро.