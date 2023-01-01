Описание

Компактный и светосильный мануальный объектив для зеркальных камер Nikon с байонетом F. Может также использоваться на большинстве беззеркальных камер через соответствующие переходники. Встроенный чип обеспечивает автоматический экспозамер, автоматическую экспозицию, подтверждение фокусировки. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно и мягко, что важно при фокусировке вручную. Оптическая схема классическая, 7 элементов в 6 группах (без асфериков).

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе и качественно собран. Отдельно стоит отметить внешний вид в стиле ретро.