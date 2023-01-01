Описание

Мануальный объектив с высокой разрешающей способностью, Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 Aspherical II выпускается в 3 классических вариантах цвета корпуса (черный, серебристый и никелированный) и с 2 версиями просветляющего покрытия: винтажное однослойное SC или современное многослойное MC. Объектив обеспечивает выдающееся качество изображения и очень мягкое боке (благодаря 12-лепестковой диафрагме). Благодаря своим малым размерам и весу он отлично подходит в качестве объектива на каждый день.

Nokton 50mm f/1.5 может использоваться как с пленочными и цифровыми дальномерными камерами Leica, так и с беззеркальными камерами разных производителей – через соответствующие адаптеры.