Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 Aspherical II MC Vintage Line Leica M, черный
Код товара : УТ-00052222
Артикул : ФС-00032476
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Относительное отверстие
1:1.5
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
46.3°
Конструкция объектива
8 элементов в 7 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
255 г
Размеры товара
55.3 х 36.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Мануальный объектив с высокой разрешающей способностью, Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 Aspherical II выпускается в 3 классических вариантах цвета корпуса (черный, серебристый и никелированный) и с 2 версиями просветляющего покрытия: винтажное однослойное SC или современное многослойное MC. Объектив обеспечивает выдающееся качество изображения и очень мягкое боке (благодаря 12-лепестковой диафрагме). Благодаря своим малым размерам и весу он отлично подходит в качестве объектива на каждый день.
Nokton 50mm f/1.5 может использоваться как с пленочными и цифровыми дальномерными камерами Leica, так и с беззеркальными камерами разных производителей – через соответствующие адаптеры.