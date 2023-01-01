Описание

Компактный светосильный объектив для беззеркальных камер Sony. Оптическая схема и конструкция полностью повторяет версию для Leica M, но с несколькими усовершенствованиями. Добавлен электронный чип, который позволяет камере автоматически распознавать сам объектив и установленное значение диафрагмы (необходимо в том числе для работы внутрикамерного оптического стабилизатора). Также добавлен механизм переключения работы кольца диафрагмы: оно может вращаться либо с отсечками по 1/3 ступени, либо без них, плавно и бесшумно. Наконец, в комплект сразу включена небольшая металлическая бленда для защиты от засветки при ярком боковом или контровом освещении.

Универсальное фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу. Оптическая схема включает 2 элемента с асферическими поверхностями и 1 линзу из стекла с аномальной частичной дисперсией, что позволяет корректировать большую часть аберраций оптики. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.

Объектив стал немного тяжелее, но по-прежнему хорошо сбалансирован для использования на легких беззеркальных камерах.