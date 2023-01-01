Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Sony E
Код товара : УТ-00052240
Артикул : ФС-00027512
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Угол поля зрения
47.5°
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах (2 асферических, 1 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
434 г
Размеры товара
70.1 х 58.8 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Компактный светосильный объектив для беззеркальных камер Sony. Оптическая схема и конструкция полностью повторяет версию для Leica M, но с несколькими усовершенствованиями. Добавлен электронный чип, который позволяет камере автоматически распознавать сам объектив и установленное значение диафрагмы (необходимо в том числе для работы внутрикамерного оптического стабилизатора). Также добавлен механизм переключения работы кольца диафрагмы: оно может вращаться либо с отсечками по 1/3 ступени, либо без них, плавно и бесшумно. Наконец, в комплект сразу включена небольшая металлическая бленда для защиты от засветки при ярком боковом или контровом освещении.
Универсальное фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу. Оптическая схема включает 2 элемента с асферическими поверхностями и 1 линзу из стекла с аномальной частичной дисперсией, что позволяет корректировать большую часть аберраций оптики. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.
Объектив стал немного тяжелее, но по-прежнему хорошо сбалансирован для использования на легких беззеркальных камерах.